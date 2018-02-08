Избирком Московской области рассчитывает на помощь добровольцев на выборах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова на Форуме волонтеров в Реутове заявила, что Избирком надеется на помощь добровольцев на выборах 18 марта. Об этом сообщил телеканал "360".

Коновалова заявила, что для проведения выборов 18 марта в регионе развернут 4237 избирательных участков, из них 73 – временных. "Надеюсь, что волонтеры сумеют охватить своим вниманием хотя бы половину из них. Практика прошлых выборов показала неоценимость участия волонтеров, которые помогали маломобильным гражданам пройти к месту голосования, следили за детскими колясками и даже держали на привязи пса, пока его хозяин исполнял свой гражданский долг", — отметила глава подмосковного Избиркома.

Кроме работы на выборах волонтеры оказывают помощь маломобильным гражданам и учреждениям соцзащиты в повседневной жизни. Одна из важных задач – сопровождение гостей в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках проведения Форума в Реутове участники обсудили принципы формирования координационного совета по волонтерству при губернаторе Подмосковья. Планируется, что совет станет экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик гражданского участия в добровольческой деятельности.

По словам главы Реутова Станислава Каторова, в городе широко распространено волонтерское движение, а Форум проходит уже во второй раз. "Например, на базе городского подростково-молодежного центра создана молодежная организация "Союз волонтеров". Добровольцы активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых как в самом городе, так и в Подмосковье в целом", — отметил Станислав Каторов. По его словам, на избирательные участки 18 марта придут десятки волонтеров.