Сергиев Посад вошел в десятку самых популярных туристических городов России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Более миллиона человек посетили Троице-Сергиеву лавру.

Сергиев Посад по итогам 2017 года вошел в десятку самых привлекательных для туристов городов России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат".

Число внутренних туристов, которые путешествовали по России, увеличилось в прошлом году до 56,5 миллиона, что на 3% больше, чем в 2016 году.

Самыми привлекательными для туристов городами были названы Москва (21,6 миллиона туристов в 2017 году), Санкт-Петербург (7,5 миллионов), Сочи (шесть миллионов), Владивосток (три миллиона), Казань (2,7 миллиона), Екатеринбург (два миллиона), Астрахань (два миллиона), Нижний Новгород (1,9 миллиона), Сергиев Посад (1,9 миллиона) и Суздаль (1,7 миллиона).

Отмечается, что более миллиона человек в Сергиевом Посаде посетили Троице-Сергиеву лавру. Также в топ-20 рейтинга вошли подмосковные Коломна, которую в 2017 году посетили более 1,5 миллиона человек, и Клин — в прошлом году его посетили 350 тысяч туристов.

