Подмосковье планирует достичь в 2018 году 100% самообеспечения по овощам

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московская область лидирует в ЦФО по объему производства овощей, молока и сыра.

Московская область планирует выйти на полное самообеспечение овощами к концу 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минсельхоза Андрея Разина.

Министр отмечал, что регион лидирует в Центральном федеральном округе по объему производства овощей, молока и сыра.

Кроме того, ранее глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечал, что на поддержку фермерских хозяйств региональные власти планируют выделить порядка 40 грантов на общую сумму свыше 360 миллионов рублей в 2018 году.