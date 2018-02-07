Пучков назвал Подмосковье одним из самых безопасных российских регионов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За последние пять лет число пунктов пожаротушения выросло в регионе с 72% до 95,6%. Глава МЧС России Владимир Пучков назвал Московскую область одним из самых стабильных и безопасных регионов России. Об этом он заявил сегодня на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС, сообщил телеканал "360".

Для поддержания порядка в Подмосковье используются инновационные разработки и технологии, а строящаяся инфраструктура отвечает всем требованиям безопасности.

"Область очень динамично развивается: жилье, детские сады, школы, объекты инфраструктуры — все они строятся с учетом всех требований, обеспечивающих безопасность", — сказал Владимир Пучков.

Он добавил, что в регионе снижается число пожаров, дорожных аварий, пробок и чрезвычайных происшествий, что по праву дает возможность считать его одним из самых стабильных субъектов страны.

"На территории Московской области также сохраняется позитивный тренд — сокращается количество пожаров, уменьшается число чрезвычайных ситуаций, сокращаются проблемы на дорогах и ДТП. Это позволяет констатировать, что это один самых стабильных регионов РФ, входящий в десятку лучших", — добавил Пучков.

Кроме того, в регионе открываются новые пожарные пункты, что, в свою очередь, ведет к снижению смертности при пожарах. По словам главы регионального МЧС Сергея Полетыкина, за последние пять лет число пунктов пожаротушения выросло на 23%.

"У нас количество "прикрытых" населенных пунктов за последние пять лет увеличилось с 72 до 95,6%. Количество людей, погибших в результате техногенных пожаров, снизилось на 15%, а это более 200 человеческих жизней", – сообщил Сергей Полетыкин. Большое внимание в Подмосковье уделяется местам для купания. За пять лет число официальных мест отдыха у воды увеличилось с 75 до 170.