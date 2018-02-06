Единый каталог госзакупок разработали для Московской области

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Список поможет производителям и бизнесменам обновить подходы и ценовую политику.

Разработчики завершили создание полного ассортимента товаров и услуг для Московской области. Об этом стало известно во время круглого стола "О повышении эффективности государственных закупок в сфере здравоохранения", сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета областного парламента по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслава Крымова.

"Перед нами стояла задача разработать полный каталог товаров и услуг, которые закупает Московская область. Сейчас эта работа уже фактически завершена. Каталог поможет производителям и предпринимателям актуализировать свои подходы и ценовую политику", — отметил Вячеслав Крымов.

В дальнейшем также рассматривается возможность создания федерального каталога госзакупок, за разработку которого будет отвечать Министерство финансов РФ.