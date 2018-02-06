Воробьев занял вторую строчку в медирейтинге губернаторов за январь

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье – у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге от "Медиалогии" за январь, сообщил телеканал "360".

Самыми яркими событиями месяца с участием Андрея Воробьева компания назвала его участие в Форуме исторических поселений и малых городов в Коломне, участие в открытии первого полуфинала Всероссийского конкурса "Лидеры России" для регионов ЦФО. Также на рейтинг повлияло предложение губернатора составить рейтинг безопасности подмосковных городов.

Рейтинг действующих глав российских регионов за январь 2018 года составила компания "Медиалогия".