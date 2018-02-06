Более тысячи предприятий создали в МО в индустриальной сфере за четыре года

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В настоящее время в регионе насчитывается 59 индустриальных площадок и 12 технопарков.

Порядка одной тысячи промышленных предприятий появилось в Московской области в течение последних четырех лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Дениса Буцаева, который выступил на конференции "Девелопмент новой волны: классика или авангард?" в Москве.

Он отметил, что московский регион является лидером по количеству индустриальных площадок (59) и технопарков (12).

Также в Московской области объем ввода жилой и нежилой недвижимости за последние 1,5 года почти сравнялся. Девелоперы стали реализовывать "смелые проекты в нежилье", а инвесторы стали избирательнее, заключил Буцаев.