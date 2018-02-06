В Подмосковье появятся новые турмаршруты для паломников и инвалидов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. 11 февраля впервые состоится турпоездка в Дмитров "По следам "Гусарской баллады".

В текущем году люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, дети и паломники смогут увидеть новые туристические маршруты совместно с ЦППК в Подмосковье. Как правило, все туры будут приходиться на выходные дни. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Московской области.

Сегодня областное Минкультуры совместно с ОАО ЦППК обсудили концепцию развития железнодорожного туризма в Подмосковье. Также речь шла о создании мультимодальных маршрутов по региону.

Так, например, в текущем году подмосковные жители и гости региона смогут отправиться в турпоездки на новых экспрессах выходного дня. Для детей предусмотрен "Познавательный экспресс", для людей с ограниченными возможностями здоровья — "Дорога добра", а "Серебряный экспресс" — для пожилых людей. Также на территории Московской области можно будет посетить "Паломнические туры".

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, консолидация совместных усилий крайне важна в период подготовки к ЧМ по футболу-2018.

Сейчас железнодорожные туристические маршруты в Подмосковье включают в себя "Усадебный экспресс", "Промпоезд", "Четыре сезона в русской усадьбе" и "Экоэлектричка".