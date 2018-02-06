В МО компенсируют 20% затрат на строительство объектов гостиничного бизнеса

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Многие подмосковные муниципалитеты не могут привлечь туристов, так как их негде разместить.

Власти Московской области окажут монетарную поддержку гостиничному бизнесу и компенсируют до 20% строительных затрат на возведение гостиниц. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрия Буцаева.

По его словам, гостиничный бизнес в Подмосковье развивается медленно. Это связано, в том числе, с отсутствием дешевого и длительного финансирования. Высокие цены консервируют финансовую модель практически каждой российской гостинцы.

Ежегодная конференция "Девелопмент новой волны: классика или авангард?" состоялась в Москве. На конференции обсудили работу рынка недвижимости в 2017 году, реновацию и формирование комфортной городской среды.

