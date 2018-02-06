Масштабные учения спасателей провели на "Арене Химки"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Масштабные учения сотрудников МЧС перед ЧМ-2018 прошли на стадионе "Арена Химки".

На стадионе "Арена Химки" МЧС провело учения в преддверии Чемпионата мира по футболу, которой пройдет в этом году в России. Об этом сообщил телеканал "360". По замыслу учений, на стадионе возник пожар, и сотрудникам МЧС нужно было побороть огонь и осуществить аварийно-спасательные работы.

Согласно легенде, во время матча с большим количеством зрителей неожиданно возникает возгорание в медкабинете. Ситуация осложняется распространившимся дымом. Сначала пожар пытались потушить добровольцы, но безуспешно, они только потерялись в наполненном дымом коридоре и не смогли выйти. Бригада спасателей начинает работу с того, что эвакуирует мешающий припаркованный около здания автомобиль, затем снимает с крыши потерпевших.

На улице развернут штаб спасателей. Болельщики из здания эвакуированы, на улице дежурит скорая помощь. Приезжает еще несколько спасательных бригад. Встроенная система пожаротушения очень помогла сотрудникам МЧС. Как рассказал сотрудник стадиона "Арена Химки" Иван Манин, автоматическая система пожаротушения стоит на всех трибунах и во всех подтрибунных помещениях стадиона. Кроме того, на всех этажах расположены пожарные шкафы, гидранты и огнетушители.

Чрезвычайную ситуацию спасатели устранили всего за 20 минут. При этом было задействовано 17 единиц техники и около ста человек: непосредственно сотрудники МЧС России, а также сотрудники Центра медицины катастроф, Московской областной противопожарно-спасательной службы, МВД и "Химспаса".

Учения прошли в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который Россия принимает летом текущего года. "Арена Химки" — один из сложнейших по инфраструктуре спортивных объектов, поэтому он и был выбран местом проведения учений спасателей. В ходе учений нескольким подразделениям были даны специальные вводные и усложнена ситуация, чтобы дать им возможность показать свою подготовку по спасению людей в чрезвычайной ситуации.

В московском регионе расположены 17 объектов, где будут жить и тренироваться футбольные сборные, приехавшие в Россию для участия в Чемпионате мира. Стадион "Арена Химки" — один из этих объектов. Во время проведения мундиаля спасательные службы будут работать в повышенном режиме готовности.

