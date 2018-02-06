Масштабные культурные мероприятия пройдут в Подмосковье к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Крупные мероприятия пройдут в Сергиевом Посаде, Хотькове, Клину, Коломне, Дмитрове и Истре.

Московская область подготовила обширную культурную программу к Чемпионату мира по футболу, запланировано проведение свыше ста мероприятий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Мероприятия также пройдут в тех городах, где будут жить и тренироваться команды-участники чемпионата, – это Домодедово, Солнечногорский, Раменский муниципальные районы, Химки, Долгопрудный и Лобня.

"В дни проведения чемпионата мира по футболу государственные музеи Московской области будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика — бесплатно", — отметила Ольга Забралова.

Крупные мероприятия пройдут в Сергиевом Посаде, Хотькове, Клину, Коломне, Дмитрове и Истре. Эти города вошли в региональный проект по повышению привлекательности основных туристических территорий.