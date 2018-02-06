МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дорожникам Подмосковья удалось сохранить бесперебойное сообщение общественного транспорта.

Очистка дорог от снега в Московской области производится круглосуточно в режиме ЧС. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минтранса Игоря Трескова.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отчитался об уборке дорог на заседании регионального правительства.

"Пик осадков пришелся на воскресенье, дорожники для сохранения дорог в рабочем состоянии вне всяких регламентов применяли реагенты в два-три раза больше нормы, техника производила уборку дорог в круглосуточном режиме", — заявил Тресков.

На данный момент удалось обеспечить транспортную доступность к аэропортам, а также бесперебойное сообщение общественного транспорта. В уборке снега в области задействовано свыше 7,1 тысячи человек.

"В пик снегопада на уборку дорог Подмосковья вышло почти три тысячи единиц техники, включая муниципальную, региональную и технику федеральных дорожников", — добавил глава Минтранса региона.

Состояние дорог контролируют в ходе проверок службы инспекции дорог и с помощью анализа жалоб на портале "Добродел". Во время мониторинга 20 инспекторов проверили 648 муниципальных дорог, было выявлено 717 замечаний. За неделю на портал "Добродел" поступило 1898 жалоб от жителей региона. Из всех жалоб 76% — жалобы на состояние муниципальных дорог.

