Болезни органов дыхания реже стали приводить к летальному исходу в МО

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Летальный исход от болезней органов дыхания сократился на 13,7% за прошлый год в Московской области.

Из данных Росстата за 2017 год следует, что смертность от болезней органов дыхания снизилась в московском регионе на 13,7%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всего за 12 месяцев прошлого года от болезней органов дыхания умерли 3168 человек", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Почти половина смертельных исходов случилась из-за пневмонии. В то же время число летальных случаев от пневмонии уменьшилось почти на 17%, а это на 486 человек меньше, чем в 2016 году.

Министр отметил, что в Подмосковье зафиксирован хороший показатель выявления болезней органов дыхания. Так за 2017 год во время проведения диспансеризации врачи диагностировали свыше семи тысяч случаев заболеваний данной группы.