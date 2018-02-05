Более восьми миллионов раз записались на прием к врачу через интернет в МО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Каждый месяц в Подмосковье более 1 миллиона человек записываются к доктору онлайн.

В прошлом году жители Подмосковья записывались к врачу онлайн более 8,6 миллионов раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области сообщил.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова, услугами инфоматов, которые были установлены в поликлиниках, воспользовались более 3,1 миллиона раз. Через контакт-центр записались около 1,5 миллиона раз.

"Жители Подмосковья все чаще используют интернет для записи на прием к врачу. Ежемесячно этой услугой пользуется более миллиона человек. Это очень удобно, с помощью новых технологий пациенты экономят свое время. Кроме того, информатизация позволяет избежать очередей", — отметил Дмитрий Марков.

В Московской области активным ходом идет работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. В Подмосковье с 1 сентября 2017 года можно записаться к врачу только через сайт госуслуг, инфоматы или, позвонив в единый контакт-центр по номеру 8 (800) 550-50-30.

Уже в январе этого года в Московской области было отмечено на 200 тысяч записей онлайн больше, чем за данный период 2017 года.