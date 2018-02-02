В Подмосковье в 2017 году снизился уровень смертности от онкозаболеваний

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На территории региона за 2017 год на 15,5% снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

"Согласно данным Росстата, за период с января по декабрь 2017 года в Московской области смертность от новообразований снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За 12 месяцев от рака в регионе умерли 12,9 тысяч человек, что на 2,1 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2016 года", — заявил Дмитрий Марков.

В Московской области показатель смертности от онкозаболеваний составляет 174,7 на 100 тысяч населения, Подмосковье занимает первое место в ЦФО по данному показателю. В среднем по стране этот коэффициент равен 196,9.

"В Московской области расширяется онкологический кластер. Например, в Подмосковье реализуется масштабный проект по открытию новых онкорадиологических центров в Подольске и Балашихе. Ежегодно в стенах ПЭТ-центров в рамках ОМС будет получать лечение более 2,5 тысячи человек, выполняться порядка 20 тысяч диагностических исследований", — сообщил министр здравоохранения региона.

В медицинских учреждениях Подмосковья регулярно проводятся диспансеризация и медосмотры с целью выявления онкологии у жителей области. В ходе диспансеризации в 2017 году у трех тысяч человек впервые выявили онкологию.

"Особое внимание в борьбе с онкологией Московская область уделяет профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. В регионе проходят мероприятия по диагностике заболевания, в том числе, в рамках акции "Розовая ленточка". В 2017 году в Подмосковье стартовал проект "Скрининг рака молочной железы — жизнь без онкологии", благодаря его реализации в прошлом году более 19 тысяч жительниц региона получили информацию по вопросам коррекции факторов риска и методов самообследования", — сообщил Дмитрий Марков.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.