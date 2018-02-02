Франция намерена продолжить сотрудничество с Подмосковьем

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Франция намерена продолжить сотрудничество с Московской областью, сообщил телеканал "360" со ссылкой на посла Франции Сильви Берманн. Об этом она заявила в пятницу, 2 февраля, на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и представителями европейских компаний, работающих в регионе.

"А что касается всей России в целом, то конечно, наша цель — развивать и укреплять наше присутствие", – заявила Сильви Берманн.

Берманн рассказала о разработке цифровой платформы для начала делового сотрудничества между людьми, а не между компаниями.

"Господин Макрон и господин Путин приняли решение — это было в Версале в мае прошлого года — создать такую цифровую платформу. Очень важно, чтобы граждане могли напрямую высказываться на разные темы, чтобы они могли свободно говорить об этих темах", — пояснила Сильви Берманн.

Франция и Подмосковье работают в основном по направлению экспорта. Цифровая платформа даст возможность простым гражданам внести свою лепту в развитие этой области. Благодаря разработке они смогут обмениваться своими идеями в сфере экспорта. По мнению Берманн, это будет способствовать созданию так называемого города будущего.

"Диалог франко-российский есть, но обычно это экспорты: французский в Россию или российский во Францию. Цифровая платформа — это город будущего. Молодые люди смогли бы выкладывать свои идеи и свои подходы к этому вопросу", – пояснила Сильви Берманн.

Торговый оборот между Подмосковьем и Францией ежегодно увеличивается. В 2015 году он составлял 400 миллионов долларов США, в 2016 уже 561,6 миллиона долларов, а в I полугодии прошлого года — 381 миллион долларов. Этого удалось добиться благодаря взаимной заинтересованности в сотрудничестве двух стран.

"У нас встречи с бизнесом традиционные. Как мы уже сказали, с Германией, Францией у нас тесные, прочные отношения. <…> Мы заинтересованы в это непростое для России время в партнерстве с Европой", – отметил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области работают более 30 компаний с участием французского капитала. Самые крупные из них – это "Ашан", "Октоблу" ("Декатлон"), "Леруа Мерлен Восток", Michelin.