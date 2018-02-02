МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Московской области свыше 500 квартир отключили от газа в 2017 году в целях безопасности. Всего в прошлом году прошло более 10 тысяч проверок внутридомового газового оборудования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Госжилинспекции региона Вадима Сокова.

Проверки прошли совместно с "Мособлгазом" и местными администрациями. В результате мер контроля к административной ответственности привлекли более трех тысяч собственников. Они использовали ненадлежащее внутриквартирное газовое оборудование, а также у них отсутствовали договоры на его содержание.

Руководитель Госжилинспеции добавил, что в Подмосковье порядка 42 тысяч многоквартирных домов оборудовано газовыми плитами и обогревателями.