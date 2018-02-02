В МО для участников "Лыжни России" изготовили 25 тысяч головных уборов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Для участников ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России", которая состоится 10 февраля в Олимпийском учебно‐спортивном центре "Планерная" в Химках, изготовили 25 тысяч головных уборов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Лыжню России" впервые провели в 1982 году, за 36 лет это массовое спортивное мероприятие обрело свои традиции. Главным символом соревнований стала спортивная шапочка, которая является традиционным атрибутом гонки по всей стране.

В Подмосковье для участников мероприятия изготовили 25 тысяч шапочек. Самые первые шапочки не имели особых отличительных знаков, кроме надписи "Лыжня России". С 2004 года на шапочках стали указывать год проведения гонки.

Лыжники-участники "Лыжни России" с многолетним стажем собрали большую коллекцию фирменных головных уборов. Организаторы гонки проводят конкурсы на самую богатую коллекцию шапочек "Лыжни России". Кроме шапочки каждый участник соревнований получит номерной знак и манишку.