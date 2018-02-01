В МО откроют более 30 точек по продаже брелков с функцией карты "Стрелка"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Порядка 30 новых торговых точек по продаже брелков с функцией единой транспортной карты "Стрелка" будут открыты на территории Подмосковья весной. Они появятся у автобусных и железнодорожных станций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям проекта "Стрелка" Алексея Фролова.

По его словам, торговые точки будут открыты в Подмосковье в марте-апреле. Кроме того, Фролов сообщил, что идет разработка других альтернативных вариантов оплаты проезда.

Единая транспортная карта "Стрелка" позволяет осуществлять поездки на общественном транспорте Московской области.