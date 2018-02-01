Спортивный арбитражный суд оправдал двух подмосковных олимпийцев

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал подмосковных спортсменов Альберта Демченко и Александра Бессмертных в числе 28 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиадах из-за обвинений в употреблении допинга. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

CAS счел представленные доказательства недостаточными для пожизненного отстранения спортсменов от участия в Олимпиадах и снял с 28 атлетов все санкции. Таким образом, Россия восстановила свое первенство на Играх в Сочи.

"В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе", — сообщается на сайте CAS.

Глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков назвал это решение маленькой победой российского спорта, несмотря на то, что большую часть спортсменов суд не оправдал.

"Коллективный и безосновательный отказ CAS нашим спортсменам подорвал бы авторитет этой организации с мировым именем. Справедливость восторжествовала: спортсмены оправданы, результаты Сочи-2014 восстановлены. К сожалению, часть спортсменов не была оправдана, однако, маленькую победу российский спорт уже одержал", — сказал Роман Терюшков.