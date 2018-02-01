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Новости Подмосковья

Спортивный арбитражный суд оправдал двух подмосковных олимпийцев

19:0201.02.2018
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© AFP 2018 / FABRICE COFFRINIСпортивный арбитражный суд (CAS). Архивное фотоСпортивный арбитражный суд (CAS). Архивное фото
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал подмосковных спортсменов Альберта Демченко и Александра Бессмертных в числе 28 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиадах из-за обвинений в употреблении допинга. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

CAS счел представленные доказательства недостаточными для пожизненного отстранения спортсменов от участия в Олимпиадах и снял с 28 атлетов все санкции. Таким образом, Россия восстановила свое первенство на Играх в Сочи.

"В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе", — сообщается на сайте CAS.

Глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков назвал это решение маленькой победой российского спорта, несмотря на то, что большую часть спортсменов суд не оправдал.

"Коллективный и безосновательный отказ CAS нашим спортсменам подорвал бы авторитет этой организации с мировым именем. Справедливость восторжествовала: спортсмены оправданы, результаты Сочи-2014 восстановлены. К сожалению, часть спортсменов не была оправдана, однако, маленькую победу российский спорт уже одержал", — сказал Роман Терюшков.

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Новости Подмосковья
Комментарии
4 пользователя оставили 7 комментариев
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5102630
Давно пора "откалибровать" все эти продажные полу-частные конторки, все эти "вады-моки", а заодно и прочие "конгрессыссенатами"... К сожалению, чистого спорта почти не осталось, теперь это больше похоже на шоу-бизнес, со всеми вытекающими особенностями...
Удачи нашим олимпийцам и великих Побед!
21:09
01.02.2018
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vaa-advokat
Я бы сделал больше - нашёл женщин которые заявили о том, что руководство МОК и WADA "хватали их за коленки - 10 лет назад".
20:10
01.02.2018
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igor nigarb
vaa-advokat, и мужчин к которым приставали дамы из этих ведомств
20:57
01.02.2018
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vaa-advokat
Необходимо - в судебном порядке: заявить иск к WADA - "О не надлежащем хранении образцов анализов" - наших спортсменов, в отношении пробирок с "царапинами" (Акты о передаче их WADA " без замечаний" - есть), затем, "вторым шагом", заявить иск - "О признании недействительными всех образцов анализов в пробирках с "царапинами" и тогда обвинения будут сняты со всех спортсменов обвиненных на основании царапин на пробирках.
20:07
01.02.2018
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igor nigarb
vaa-advokat, ваши слова да Путину с Медведевым в уши
20:55
01.02.2018
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dialog_vk
Очень надеемся на участие наших спортсменов под нашим флагом, с нашим гимном. С самого начала все указывало на неоправданное обвинение. Как сказал Сергей Миронов "Это циничное решение не имеет ничего общего с борьбой за чистоту спорта. Это просто мелкая и бессовестная месть за успехи наших олимпийцев"
19:41
01.02.2018
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igor nigarb
dialog_vk, и не надейтесь. Затянут, а там и поздно будет.
20:56
01.02.2018
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