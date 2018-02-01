В Подмосковье уровень смертности за год снизился на 5,4%

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Московской области за 2017 год коэффициент смертности на тысячу человек уменьшился на 5,4% относительно аналогичного периода 2016 года. Эти данные Росстата привел глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По показателю смертности от всех причин Подмосковье стоит на втором месте в Центральном федеральном округе. За прошлый год в регионе погибли на 3,8 тысячи человек меньше, чем за тот же период 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Как уточнил глава областного Минздрава, около 50% летальных исходов связаны с болезнями системы кровообращения. Еще одной распространенной причиной смертности являются онкологические заболевания. При этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 15%, подчеркнул Дмитрий Марков.

В Московской области в последние годы активно закупается новое оборудование в медучреждения, открываются новые перинатальные центры, поликлиники и больницы, а также развивается онкологический кластер. Все это способствует уменьшению смертности в Подмосковье.

Также, по словам министра здравоохранения региона, в Московской области реализуется проект по оптимизации получения направления на высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Жителям больше не приходится приезжать в Москву для подачи документов, теперь передать данные можно в электронном виде, а направление на ВМП можно получить в течение одного-полутора дней", — отмечает Дмитрий Марков.

Высокотехнологичную помощь в Московской области за прошедший 2017 год оказали более 64 тысяч раз.