В Подмосковье составили рейтинг самых тихих городов в 2017 году

МОСКВА, 31 янв — РИА новости. В топ самых спокойных городов Московской области вошли Коломна, Домодедово и Бронницы. Подмосковный Госадмтехнадзор составил рейтинг самых спокойных городов региона в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу ведомства Татьяну Витушеву.

При составлении рейтинга были проанализированы обращения граждан по вопросам тишины и покоя в прошлом году.

"Топ самых спокойных и тихих городов по итогам 2017 года выглядит следующим образом: Коломна, Бронницы, Домодедово и Восход. Количество обращений по тишине и покою, поступившее из этих муниципалитетов на тысячу жителей составляет 0,1 и менее. И это несмотря на то, что в Коломне число жителей приближается к 200 тысячам человек, а в Домодедове давно перевалило за этот показатель", — прокомментировала Татьяна Витушева.

Также в двадцатку самых тихих городов Подмосковья вошли Химки, Ступино, Подольск, Клин, Жуковский и Серпухов, а также Раменский район.