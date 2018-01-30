В МО составили рейтинг муниципальных образований по обеспеченности врачами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Больше всего врачей-терапевтов не хватает в Ивантеевке, педиатров — в Звенигороде

Ивантеевка, Рошаль, Королев, Фрязино и Котельники — муниципальные образования Московской области, в которых больше всего не хватает врачей-терапевтов, сообщил телеканал "360". Всего муниципальных образований, нуждающихся в докомплекте врачами, в Подмосковье 15 — это Павловский Посад, Ногинский район, Лосино-Петровский, Балашиха, Красногорск, Люберцы, Дзержинский, Орехово-Зуево, Долгопрудный и Лыткарино.

Врачей-педиатров не хватает в Звенигороде, Долгопрудном, Власихе, Ногинске, Протвине, Кашире, Луховицах и Серпухове.

1,3 тысячи (30% от общего количества) участков в Московской области обслуживается медицинскими учреждениями критически. Как рассказал глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков, оценивается ожидание записи к врачу, время ожидания у кабинета, прием, вызов врача на дом.

Как уточнил министр, в настоящий момент в области работают 24 тысячи врачей, из них 14 тысяч — в поликлиниках, около девяти тысяч — в больницах.

"Основная доля ложится на участковых терапевтов. Практически семь миллионов жителей Московской области имеют прямой контакт с этими специалистами. 65 миллионов обращений по оказанию медицинской помощи реализуют эти люди. Область разбита на четыре тысячи медицинских участков, при этом 1,3 тысячи медицинских участков мы считаем критическими, — заявил глава подмосковного Минздрава.

В прошлом году в Министерство здравоохранения Подмосковья поступило 4,7 тысячи обращений по поводу нехватки врачей (34% от общего числа обращений), 3,6 тысячи обращений о необходимости ремонта медучреждений (26%), 200 обращений было зафиксировано по поводу нехватки оборудования (1,5%). Всего за 2017 год в Минздрав поступило 17 тысяч обращений от граждан. Жители Люберец, Балашихи и Химок чаще всего жаловались на нехватку врачей. Жители Раменского, Подольска и Коломны обращались по поводу ремонта медицинских учреждений. А жители Балашихи, Реутова и Павловского Посада сообщали о нехватке медоборудования.