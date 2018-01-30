Подмосковье вошло в топ-3 направлений для путешествия на Масленицу

Посетители во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово

Посетители во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. При составлении рейтинга учитывались популярные туристические регионы кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Московская область вошла в тройку самых популярных среди туристов российских регионов для путешествия на Масленицу в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "ТурСтат".

В первую десятку рейтинга вошли Ярославская область, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край, Костромская область, Республика Карелия и Новгородская область. Рейтинг был составлен по данным анализа посещений туристами регионов России, кроме Москвы и Петербурга, на Масленицу.