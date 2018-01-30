Губернатор МО занял вторую позицию в медиарейтинге в сфере ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2017

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2017

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В пятерку лидеров вошли также Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рустам Минниханов (Татарстан) и Валерий Радаев (Саратовская область).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оказался на втором месте по упоминанию в СМИ в контексте жилищно-коммунальной сферы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Медиалогии". Рейтинг составлялся за 2017 год.

Глава Московской области уступил только Сергею Собянину. В пятерку лидеров также вошли Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рустам Минниханов (Татарстан) и Валерий Радаев (Саратовская область).