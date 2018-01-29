Рейды "Снегоход" в Московской области будут проводится до 19 февраля

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ходе проверок инспекторы обратят особое внимание на незарегистрированную технику.

Во время операции "Снегоход-2018", проводимую по инициативе Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе было выявлено около двух сотен нарушителей.

Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу областного Минсельхоза.

Операция "Снегоход-2018" стартовала 27 января. Инспекторы успели проверить 437 единиц самоходной техники и составили 176 протоколов об административных правонарушениях. Об этом рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По его словам, на водителей мотовездеходов было составлено 12 протоколов, на водителей снегоходов — девять протоколов и 155 протоколов составили на водителей другой техники. Как уточнил глава регионального Минсельхоза, по состоянию на текущий момент в области официально зарегистрировано пять тысяч 800 снегоболотоходов, четыре тысячи 300 снегоходов, три тысячи 970 мотовездеходов, а всего — более 14 тысяч единиц внедорожных автомототранспортных средств.

Операция "Снегоход" продлится до 19 февраля. При проведении рейдов инспекторы обращают особое внимание на непрошедшую техосмотр и на незарегистрированную технику.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, возглавляемое им ведомство при проведении рейдов ставит целью обеспечение безопасности движения, жизни и здоровья людей, профилактику правонарушений и охрану окружающей среды при эксплуатации внедорожных автомототранспортных средств.

Рейды проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Государственным охотничьим надзором, сотрудниками МЧС России и регионального ГИБДД, а также представителями муниципалитетов и средств массовой информации.