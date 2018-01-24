Жители Подмосковья сэкономили 2,6 миллиарда рублей благодаря соцскидкам

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жители Московской области за два года сэкономили 2,6 миллиарда рублей в рамках акции "Социальная скидка Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

"В настоящее время социальные скидки на территории Московской области предоставляют 3 363 магазина. За два года количество пробитых чеков составило 186,6 миллионов штук, общая сумма предоставленной скидки составила 2,6 миллиарда рублей. Также отметим, что никто из представителей ритейла не отказался от взятых на себя обязанностей и не менял условия в сторону ухудшения", — сообщил Посаженников.

Министр отметил, что социальные скидки предоставляются в магазинах торговых сетей "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель", "Дикси", "Атак", "Верный", "Магнит", "Глобус", "О’Кей", "Лента", "Магнолия", "Авоська", "Монетка", а также в более чем в 200 магазинах МСПК.

Размер скидки варьируется от 5% до 10%, временные рамки предоставления скидки каждая торговая сеть устанавливает индивидуально. По социальной скидке можно приобрести любые товары кроме табачной и алкогольной продукции.

Право на получение социальной скидки имеют пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и другие льготные категории граждан при предъявлении социальной карты Московской области. Также скидкой могут воспользоваться социальные работники при предъявлении служебного удостоверения и социальной карты маломобильного гражданина, находящегося на надомном обслуживании.