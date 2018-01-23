В Подмосковье отремонтировали около 11 тысяч ям на дорогах

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дорожные службы за время новогодних праздников отремонтировали порядка 11 тысяч ям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

"Аварийные ямы очень опасны для дорожного движения. У нас большой объем ямочного ремонта. За новогодние праздники дорожники отремонтировали почти 11 тысяч ям", – сказал Тресков.

Министр добавил, что из-за малого количества осадков работы было проще выполнять.

Также он отметил, что 45% жителей Подмосковья довольны состоянием дорог после ремонта, который провели в 2017 году.