В подмосковных библиотеках пройдет ночь "Гарри Поттера"

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московская областная государственная детская библиотека совместно с другими библиотеками области примет участие в акции "Волшебный мир Гарри Поттера".

Данное мероприятие организует английское издательство Bloomsbury. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу подмосковного Министерства культуры.

В подмосковных библиотеках во время акции для поклонников Поттера будут проходить тематические книжные выставки, турниры по настольным играм, квесты, флешмобы, конкурсы карнавальных костюмов и другие мероприятия. В 2018 году темой стали "Фантастические звери".

Всем участникам акции представится возможность погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера. Поклонники сказочного персонажа смогут устроить фантастическую вечеринку со школьными мантиями и волшебными палочками.