В Московской области на ремонт дорог выделят около 18 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.На ремонт областных дорог в 2018 году выделят около 18 миллиардов рублей. Данные денежные средства будут направлены из средств муниципального и регионального бюджетов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Глава ведомства отметил, что окончательный список всех дорог определят после 1 февраля, когда будет завершено голосование жителей. Он добавил, что в этом году на ремонт направят почти 18 миллиардов рублей. В 2018 году на ремонт муниципальных дорог выделили денежных средств на 50% больше планов 2017 года.

"В настоящее время план сформирован почти на 70%, что составляет около 1,7 тысячи дорог. Торги на ремонт уже публикуются", — отметил Игорь Тресков.

Проголосовать за ремонт дорог жители Подмосковья могут на интернет-портале "Добродел" до 31 января 2018 года. В голосовании принимают участие свыше трех тысяч дорог.