В Подмосковье начали системную работу по борьбе с пробками

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Московской области началась системная работа по борьбе с пробками. В 2018 году запланировано переустройство 213 перекрестков. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Минтранса Подмосковья Игоря Трескова.

По его словам, после ликвидации 213 пробок на 30 минут сократится время на дорогу 1,5 миллиона жителей. Например, в Пушкинском районе на пересечении Московского проспекта и улицы Крылова будет организовано круговое движение. Это позволит сократить время проезда в три раза.

Всего за 2018 год в Московской области планируется ремонт 2671 километра дорог, в том числе 1177 километров региональных и 744 километра муниципальных дорог. План ремонта сформировали с помощью голосования на портале "Добродел". Тресков отметил, что в 2018 году финансирование на ремонт муниципальных дорог было увеличено на 50%.