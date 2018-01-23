В Подмосковье за два года трудоустроили более шести тысяч медработников

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. За два прошедших года в Подмосковье получили работу более 6,5 тысячи медицинских работников, из них более 3,1 тысячи медработников трудоустроились в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

Руководитель Минздрава особо подчеркнул, что в Московской области действует подпрограмма "Социальная ипотека" региональной госпрограммы "Жилище" — специально для привлечения специалистов. В рамках этой программы в прошлом году работники медицинской сферы получили ключи от почти 300 квартир.

Кроме того, как рассказал Дмитрий Марков, для привлечения медработников на сельские территории, в Московской области действует федеральная программа "Земский доктор". По этой программе в 2017 году в регион на работу пришли 150 врачей, большинство из которых — это педиатры и терапевты.

Глава медицинского ведомства Подмосковья заверил, что в регионе на регулярной основе ведется мониторинг укомплектованности медицинскими работниками.

С прошлого года действует соглашение между региональным Министерством здравоохранения и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова, а также Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова. В рамках соглашения выпускники специалитета и ординаторы первого года обучения направляются на работу педиатрами и участковыми терапевтами на долгосрочной основе в подведомственные областному Минздраву медорганизации.