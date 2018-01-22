Во время ЧМ-2018 в Подмосковье будут продавать алкоголь

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Продавать алкоголь на стадионах во время ЧМ будут не во всех регионах России.

Власти Подмосковья не будут запрещать продавать алкогольную продукцию на территории региона во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐центр Московской областной думы.

Власти московского региона разрешили продажу пива и другой алкогольной продукции партнеров FIFA на стадионах во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Но такой расклад принят не во всех регионах России. Так, в Ростовской области запрещена продажа алкоголя на стадионе "Ростов-Арена", который примет часть матчей чемпионата.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил предложение ввести вокруг стадиона в Сочи зону без спиртного радиусом 500 метров, хотя условия FIFA говорят о возможности продажи пива в радиусе двух километров от стадионов.

Как заявил председатель Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов, нет предпосылок, чтобы вводить безалкогольную зону в Подмосковье. Матчи в регионе проводиться не будут, там расположены только тренировочные базы команд-участниц. Но в Подмосковье будут проводить открытые тренировки, куда будет возможен допуск болельщиков.

"Запрет продажи алкоголя — это выход из тех договоренностей, которые уже были достигнуты. Тем более что такие мировые спортивные организации как Олимпийский Комитет, FIFA, мировые футбольные ассоциации делают все очень тщательно и разумно", — отметил Олег Жолобов.