674 вида растений и животных вошли в новое издание Красной книги области

Донской: Подмосковье – один из лидеров по числу мероприятий Года экологии

Донской: Подмосковье – один из лидеров по числу мероприятий Года экологии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Московской области насчитывается 246 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

674 объекта растительного и животного мира оказались в третьем издании Красной книги Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Данный список видов одобрила Комиссия Минэкологии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил, что в областную Красную книгу был включен список животных и растений, которые исчезли в исторический период с подмосковной территории в ее настоящих границах. Таким образом, в третье издание Красной книги Московской области вошли 674 объекта животного и растительного мира, которые нуждаются в принятии специальных мер по их охране.

В Московской области сейчас располагается 246 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 2017 году были созданы 11 территорий. За минувшее десятилетие, по данным экологов, заметно возросла изученность животного и растительного мира Подмосковья. Некоторые территории и виды до сих пор нуждаются в детальном исследовании.