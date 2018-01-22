Свыше 100 гостиниц Московской области классифицировали по "звездам"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Процедура квалификации гостиниц станет обязательной с 2021 года.

С первого января 2021 года процедура квалификации по "звездам" станет обязательной. Но уже на первое января 2018 года в Подмосковье около 110 гостиниц прошли классификацию. Об этом сообщил телеканал "360".

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном классифицировании гостиниц, теперь законопроект осталось рассмотреть Совету федерации и подписать президенту.

"Принятый закон о классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс позволит обеспечить повышение уровня сервиса в туристической сфере и сделает соотношение "цена-качество" более достоверным для потребителей", — заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Министерство культуры Подмосоквья инициировало работу по классификации гостиниц заранее и провело разъяснительную работу с представителями туристического бизнеса. Благодаря проведенной работе на 1 января 2018 года уже удалось квалифицировать 111 коллективных средств размещения (КСР). За весь 2018 года классификацию пройдут 181 КСР.

"Закон будет способствовать формированию конкурентности среди средств размещения, что, в свою очередь, послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего и въездного туризма", – добавила Оксана Косарева.