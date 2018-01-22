Учеников, занявших призовые места на олимпиадах, хотят награждать деньгами

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подмосковные ученики, которые стали призерами международных олимпиад по учебным дисциплинам, получат крупные суммы.

Подмосковное Правительство обсудило проект, в рамках которого ученики, которые занимают призовые места и становятся победителями международных учебных олимпиад, будут получать крупные денежные призы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство образования Московской области.

В проекте установили суммы, которые будут выплачиваться победителям. Для учеников, которые станут обладателями золотых медалей олимпиад, установлена сумма в 574 713 рублей за каждое звание победителя. Для серебряных призеров сумма равняется 344 828 рублей, а ученики, занявшие третье место, получат по 229 886 рублей.

Денежные призы ребята будут получать из бюджета регионального Министерства образования.