В подмосковные села в 2017 году пришли работать 150 "земских докторов"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Среди них терапевты, рентгенологи и педиатры.

150 специалистов, среди которых терапевты, педиатры и рентгенологи, пришли работать в подмосковные села в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

"В 2017 году в подмосковные медицинские учреждения, находящиеся в сельской местности, на работу принято 150 врачей, годовой план выполнен на 100%", — сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

В рамках программы "Земский доктор" врач в возрасте до 50 лет, устроившийся на работу в сельской местности, имеет право на единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, при условии, что было заключено соглашение об осуществлении трудовой деятельности в данном учреждении в течение пяти лет.

"Среди привлеченных специалистов в Подмосковье больше всего терапевтов, педиатров и рентгенологов. Программа работает на софинансировании: средства на выплату предоставляются из федерального и регионального бюджетов. Программа является хорошим стимулом для медицинских кадров – обеспеченность сельского населения врачами в Московской области за пять лет возросла на 2,7%", — сказал Марков.

За время реализации федеральной программы "Земский доктор", запущенной в 2012 году, для работы в селах региона было привлечено 954 специалиста.