Рейтинг самых безопасных муниципалитетов составят в Подмосковье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Создать рейтинг безопасности муниципалитетов поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня состоялось заседание коллегии ГУ МВД России по Московской области, где подвели итоги 2017 года и обсудили задачи на 2018 год. В мероприятии принял участие глава Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

Губернатор Московской области поручил создать в регионе рейтинг самых безопасных муниципальных образований.

"С одной стороны есть динамика, есть снижение преступлений, но, я считаю, что мы должны более динамично снижать число преступлений, особенно в сферах, которые касаются безопасности и жизни граждан. Может сделать отдельный рейтинг для того, чтобы было четкое понимание, какой самый безопасный муниципалитет в Подмосковье, где безопасно гулять, ходить в школу, забирать детей из детских садов, проводить время, парковать машины", — заявил Андрей Воробьев.

В малых городах региона по программе "Безопасный регион" будут оборудованы системы видеонаблюдения. По словам губернатора, в области в 2017 году появилось семь тысяч камер. Всего в Подмосковье сейчас установлено более 16 тысяч камер. Ими снабдили города с населением от 100 тысяч человек.

"В этом году мы начинаем оснащать города с населением 20 тысяч плюс", — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона заявил, что на поддержку органов внутренних дел правительство Московской области предусмотрело около полумиллиарда рублей.