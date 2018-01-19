В Подмосковье приставы взыскали более 1,5 миллиарда рублей алиментов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Судебными приставами Московской области за 2017 год было возбуждено 1096 уголовных дел.

2,7 тысячи неплательщиков алиментов в Московской области были привлечены к административной ответственности в 2017 году, а свыше тысячи – к уголовной. Всего за прошлый год судебные приставы взыскали с подмосковных родителей в пользу детей более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главного судебного пристава Московской области Николая Коновалова, взыскание алиментных платежей всегда было и будет наиболее социально напряженным направлением. Он добавил, что судебные приставы не работают с добросовестными родителями, которые заботятся о своих детях.

"К тем же, кто уклоняется от уплаты денежных средств на содержание детей, нам приходится применять наиболее широкий спектр мер принудительного характера", — отметил главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов.

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