Владельцы транспондеров смогут бесплатно ездить по трассе М11

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Автомобилисты смогут проезжать бесплатно по трассе М11 с транспондером с 1:00 до 6:00 до 31 марта.

Пользующиеся транспондером автомобилисты смогут бесплатно проезжать по платному участку трассы Москва – Солнечногорск до 31 марта. Об этом сообщил телеканал "360".

Бесплатный проезд предоставлен владельцам транспортных средств 1 группы с 1:00 до 6:00. В остальное время транспондер снижает стоимость поездки на 20–60% в зависимости от частоты пользования трассой. Оформить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов.

Транспондер М11 "Москва — Солнечногорск" работает с 15 января на платных дорогах: "Северный обход Одинцова", "Западный скоростной диаметр", М3, М4, М11.