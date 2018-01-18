В Подмосковье открыли штаб МЧС по обеспечению безопасности на Крещение

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Московской области создан оперативный штаб для обеспечения безопасности во время Крещенских купаний. Безопасность жителей на Крещение обеспечат 2200 человек и 66 единиц спецтехники. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова.

"Штаб будет в круглосуточном режиме проводить мониторинг ситуации в местах массовых крещенских купаний на территории региона, обеспечивать межведомственное взаимодействие и оперативное реагирование в случае необходимости", — рассказал Дмитрий Пестов.

На территории Московской области оборудовано 237 купелей и иорданей. 169 из них расположены в храмах и монастырях, 68 – на открытых водоемах. На всех иорданях будут дежурить специалисты МЧС и "Мособлпожспаса", полицейские и медики, а также волонтеры.

Основные мероприятия по подготовке купелей завершены: установлены настилы, организованы удобные спуски к воде, дно мест купаний обследовано водолазами. Также рядом с купелями установили отапливаемые палатки для переодевания, во время крещенских купаний будет организована раздача чая.