Главный педиатр Подмосковья рассказала, можно ли купать детей в проруби

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нисо Одинаева, главный педиатр Московской области, перед Крещением Господним напомнила о мерах предосторожности при купании детей в проруби. Врач не рекомендовала окунать детей в холодную воду проруби. Об этом сообщил телеканал "360".

Главный педиатр региона особо не рекомендовала окунать в прорубь детей до одного года. Это связано с тем, что у них еще не сформирована система терморегуляции. Кроме того, ребенок испытывает сильный стресс от перепада температуры. Это может привести к остановке дыхания и сердца.

"Детей от года до трех лет, если уж родители настаивают, можно обтереть водой. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров! В идеальном случае — ребенок уже долгое время в домашних условиях закаляется: принимает контрастный душ, обтирается прохладной водой", — добавила Нисо Одинаева.

Кроме того, по словам педиатра, необходимо выбирать места купания. Прорубь должна быть оборудована, рядом необходимы теплые помещения и медики.

Тем, кто все же собирается окунать ребенка, нужно постелить у проруби одеяло, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой. После — растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в заранее подготовленную теплую одежду и обувь. На все действия должно уйти не более минуты.

По словам педиатра, купаться следует на голодный желудок, а после необходимо теплое сладкое питье.

"После трех лет закаленного ребенка, с полученного накануне разрешения педиатра (нет сбоев в работе эндокринной системы, нет претензий со стороны неврологии, хорошо реагирует на холодную воду) можно на секунды окунуть в прорубь. Здесь важна подготовка родителей: ребенок может по-разному отреагировать на шок от ледяной воды и контролирующие купание взрослые должны быть готовы оказать помощь", — добавила Нисо Одинаева.