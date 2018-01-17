В Московской области в конце февраля пройдут дни индийской культуры

КОЛОМНА, 17 янв – РИА Новости. Министерство культуры Московской области активно готовится к проведению Дней индийской культуры, которые пройдут в Московской области в феврале. Мероприятия состоятся в регионе впервые. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.

Мероприятие готовится по поручению губернатора Московской области.

"Индия – страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Подмосковье – это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с историей, но и с сегодняшним днем этой страны", — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, Дни индийской культуры будут проводиться в феврале при поддержке Культурного центра имени Джавахарлала Неру. Мероприятия состоятся во дворцах культуры Раменского (3–4 февраля), Красногорска (10 февраля), Королева (11 февраля), Сергиева Посада (17 февраля) и Хотьково (18 февраля).

Всем, кто заинтересуется культурой Индии, будет предоставлена возможность посетить мастер-классы маэстро Дхармендер Гаутам, который преподает классический танец катхак в Культурном центре имени Джавахарлала Неру. Также можно позаниматься йогой под руководством дипломированного специалиста в области йоги господина Маниша Вардхан. Любопытные факты о популярности традиционной индийской музыки расскажет маэстро Гульфама Сабри. Он занимался изучением классической вокальной музыки Хиндустана и игры на индийском музыкальном инструменте табла.