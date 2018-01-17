Коломна может пополнить список городов "Золотого кольца России"

КОЛОМНА, 17 янв – РИА Новости. Туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, может пополниться подмосковной Коломной. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Минкультуры России Владимира Мединского. Решение об этом должно быть принято в начале весны текущего года.

В Коломне проходит форум, посвященный малым городам и историческим поселениям. На открытии мероприятия министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень высказал слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьеву за высокий уровень организации мероприятия.

Около 10 городов, среди которых Коломна, Боровск, Мурманск, Таруса, Тула и Углич, подали заявки на вхождение в Золотое кольцо России. Как рассказал Владимир Мединский, расширять туристский маршрут по древним городам Северо-Восточной Руси будут не более чем на один в год. Станет ли Коломна городом Золотого кольца, станет известно в марте-апреле текущего года.

Традиционно в Золотое кольцо России входят восемь городов, это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

По аналогии с северо-западным маршрутом в России появился северо-восточный — "Серебряное ожерелье", который включает в себя Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Ленинградскую область, Вологду, Карелию, Ненецкий АО, Великий Новгород, Республику Коми, Псков и Мурманскую область.