В Подмосковье исчезнут грязные подъезды, заявил глава области

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. К концу 2019 года в Московской области не останется грязных подъездов, такие слова губернатора Московской области на Форуме малых городов в Коломне приводит телеканал "360".

"За три года мы отремонтировали около 50 тысячи подъездов. По сути, в 2019 году у нас не останется плохих грязных подъездов. Мы наведем полный порядок", — заявил губернатор.

Он отметил, что жители сами обратились к подмосковным властям с просьбой начать ремонт с подъездов. Из 160 тысяч подъездов более половины находятся в неудовлетворительном состоянии. Деньги на программу по ремонту подъездов были выделены из регионального и муниципальных бюджетов.

Опыт Московской области лег в основу разработки программ по благоустройству на федеральном уровне, отмечается в материале.