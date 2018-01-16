Сто детских площадок установят в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Не менее ста игровых площадок для детей обустроят в подмосковных дворах в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального министерства ЖКХ Евгения Хромушина. Организация игрового пространства пройдет в рамках реализации программы по благоустройству дворов.

Министр добавил, что по этой программе также будет отремонтировано 1,4 тысячи дворовых территорий.

"У нас самая масштабная программа по благоустройству дворовых территорий. В прошлом году мы сделали 1,6 тысячи дворов. Задачи на 2018 год – выполнение мероприятий комплексного благоустройства 1,4 тысячи дворовых территорий", – сказал Хромушин.

Губернаторская программа благоустройства дворовых территорий стартовала три года назад. С тех пор в порядок приведены 37% дворов.