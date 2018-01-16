В Подмосковье отремонтируют 30 тысяч подъездов в 2018 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Продолжается работа по реализации подмосковной программы по ремонту подъездов. В 2018 году в регионе будет отремонтировано 30 тысяч подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.

По словам главы ведомства Евгения Хромушина, программа по ремонту подъездов очень востребована, и после того, как запланированные 30 тысяч подъездов будут отремонтированы, Подмосковье перейдет к новым стандартам.

За прошедший год в Московской области было отремонтировано порядка 40 тысяч подъездов, что составило 46% от общего числа подъездов, нуждающихся в ремонте.