Подмосковные музеи примут участие во флэшмобе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Государственные музеи Московской области станут участниками международного флешмоба #MuseumSelfie. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства культуры Московской области.

Как рассказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева, во флешмобе 17 января примут участие 12 государственных музеев региона.

"В этот день пользователи социальных сетей по всему миру традиционно публикуют музейные селфи в своих твиттер-аккаунтах", — добавила Оксана Косарева.

В России флешмоб пройдет в расширенном формате, фотографии можно будет публиковать во всех популярных соцсетях. Следить за ходом акции можно будет во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook и Instagram по хэштегу — #МузейноеСелфи. Участником акции можно стать, посещая не только музеи, но и другие учреждения культуры. В таком случае нужно выкладывать селфи с хэштегами #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, а также основными хэштегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.

Международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года.