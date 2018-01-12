Жители Подмосковья стали реже умирать от онкозаболеваний

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Московской области снизилась смертность от онкозаболеваний на 17,9% в 2017 году.

В Подмосковье смертность от онкологических заболеваний снизилась на 17,9% в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области сообщил.

"Согласно данным Росстата, за период с января по ноябрь 2017 года в Московской области смертность от новообразований снизилась на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – отметил Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.

По его словам, в Московской области действует трехуровневая система оказания онкопомощи. С каждым годом стремительно расширяется онкологический кластер. Не так давно в Балашихе был открыт новый хирургический корпус областного онкологического диспансера. В 2018 году в Балашихе и Подольске начнут работу новые онкорадиологические центры, в каждом из них будет действовать современное высокотехнологичное медицинское оборудование. Марков отметил, что несвоевременная диагностика является одной из причин смертности от новообразований.

В Подмосковье большое внимание уделяют выявлению онкозаболеваний у жителей. Для этого в учреждениях здравоохранения регулярно проводят диспансеризации и медосмотры. В прошлом году в области была создана единая электронная база пациентов с онкопатологией.