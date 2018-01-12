Количество технологических нарушений в электросетях в Подмосковье снизилось

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За год было зарегистрировано порядка 350 случаев технологических нарушений в электросетях.

Всего около 350 случаев технологических нарушений в электросетях случилось в Московской области за 2017 год. В сравнении с 2016 годом число нарушений уменьшилось на 24%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья.

Министерство подвело итоги за 2017 год. Средняя длительность времени восстановления электроснабжения равна 1,3 часа. По подсчетам за 2017 год в Подмосковье произошло 347 технологических нарушений электроснабжения потребителей. Часть из них, а именно 199 случаев, произошли по причине технических неисправностей, 134 из-за внештатных ситуаций и 14 случаев приходится на строительные работы.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что уровень аварийности в электросетях получилось снизить благодаря пересмотру планов инвестиционных программ электросетевых компаний на 2017 год.

Огромную работу также проделали по модернизации всех линий 6-10 кВ на самонесущий изолированный провод. Это поспособствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.